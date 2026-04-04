Подписаното споразумение с Украйна ще запази Болградската гимназия като пълноценна и ще осигури обучение по български език, история и култура за учениците от 1 до 12 клас и дори предучилищно обучение. Това каза пред БНТ служебният министър на образованието проф. Сергей Иганов.

"Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага, защото ако не бяхме подписали протокола, съществуваше опасност от септември месец горните класове на тази гимназия да се закрият“, каза проф. Игнатов.

Той припомни значението на училището за българската общност в Украйна.

"Имаме много сънародници в Одеса и там в Болград е създадена гимназията от български родолюбиви българи. Завършили са я много български водачи, революционери, интелектуалци – първият ректор на СУ, министър-председателят Александър Малинов и т.н. Имаше опасност тази гимназия да престане да бъде гимназия.“

Проф. Игнатов уточни, че с протокола се въвежда и предучилищно образование за децата на българската диаспора, както и подготовка и квалификация на учители по български език и история в България:

"Нашият ангажимент по администрирането е подготовката на учители по български език и история и т. н.“

Освен това страната ни ще осигурява учебни материали, учебници, учебни помагала. Също така възможността ученици от болгарската гимназия да идват на езикови курсове в България.

"Най-добрият ученик, възпитаник на тази гимназия, да учи за сметка на българската държава, да получи българска бакалавърска и магистърска степен тук, в България. И победителят в общоукраинската олимпиада по български език също безплатно да придобие бакалавърска и магистърска степен в България.“

Проф. Сергей Игнатов отхвърли спекулациите, че посещението в Киев и подписаният протокол ще доведат до изучаване на украински език в България или промени в учебниците по история.

"Спекулира се... Нищо не е подписвано на тази тема.“