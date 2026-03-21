Икономист: Акцентът на политиците да е привличане на инвеститори, а не избори през три месеца
"Ние, вместо да използваме предимството, че сме в еврозоната и да привлечем стабилни инвеститори, с тази политическа нестабилност ги гоним. Вместо да се откриват нови заводи и предприятия, те ще се закриват заради цените, които ни очакват, ако тази война продължи“, поясни тя.
"Акцентът на политиците трябва да е върху привличането на инвеститори, а това става със стабилна политическа обстановка. Не може през три месеца да правим избори и да очакваме някой да инвестира тук. Не може и да променяме законите постоянно. Трябва стабилна законодателна уредба и независима съдебна система, която да работи по факти“, отбеляза Мика Зайкова.
"Нищо не върви както трябва. Индустрията не върви. Туризмът ще се срине заради страха от цени и войни. Ние сме между две войни – в Украйна и в Близкия изток. Време е, вместо да се обещава, да се работи. И да няма избори през два месеца“, каза още икономистът.
Според Зайкова има сериозна опасност за средствата по ПВУ.
"Не знам какъв ще е резултатът от тези избори и дали ще има правителство. Това, че Румен Радев ще има 140 депутата, е химера. Ентусиазмът от протестите се оттича. Човекът, който каза, че ще оправи държавата, започна да говори едва вчера и само общи неща. Трябваше да има ясна програма – какво ще направи и как“, коментира още тя.
"Хората трябва да видят, че има мислещи хора, а не само артисти и спортисти. Те имат заслуги, но парламентът е място за работа – трябват хора с икономически и политически знания. В последния парламент имаше малко хора, които могат да създават закони“, добави експертът.
"Чувам, че Андрей Гюров ще прави стратегии. Но той е там за кратко – трябва да гарантира честни избори. Арестуваните не са основните играчи. Основните са корпоративните – там е купуването на вот.“
В заключение Мика Зайкова обобщи: "Трябва да се акцентира върху привличането на сериозни инвеститори и да спрем да бъдем най-бедните. Радвам се, че сме в еврозоната, но обстоятелствата – избори и войни – няма да ни позволят да използваме предимствата. Ако има инвестиции, ще има растеж, по-високи заплати и по-добър живот.“
Тя отправи послание към бъдещите управляващи: "Моля ви, седнете и работете в полза на България, а не в полза на вашите или чуждите фирми.“
