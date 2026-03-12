Директните компенсации за домакинствата заради поскъпването на горивата, могат да доведат до допълнително повишаване на цените. Това заяви икономистът Никола Янков пред bTV.Повод за коментара му е намерението на служебното правителство на Андрей Гюров да подпомогне домакинствата и бизнеса заради поскъпването на горивата. Според предложението помощта ще се предоставя на домакинства, които отговарят на определени подоходни критерии, като размерът ѝ ще зависи и от цените на петрола на световните пазари.Според Янков по принцип е нормално правителството да защитава уязвимите социални групи. По думите му обаче наливането на допълнителни бюджетни средства в условия на висока инфлация може да има обратен ефект."Да гасите инфлация с държавни пари е все едно да гасите огън с бензин", коментира икономистът. Според него подобни мерки увеличават потреблението и съответно водят до ново покачване на цените.Янков определи предложението като популистка мярка с предизборна цел. Той посочи, че подобни политики се наблюдават и в други европейски държави, но според него те са част от по-широк проблем в Европа.Икономистът смята, че настоящият ценови шок не е причинен единствено от геополитически конфликти, а и от дългогодишни стратегически решения на Европейски съюз. По думите му през последните 15 години Европа е ограничила собствените си енергийни мощности, включително въглищни и ядрени централи, докато държави като Китай и Индия са изградили нови такива.Като краткосрочна мярка Янков предлага България да поиска мораториум върху въглеродните квоти в ЕС. Според него страната трябва също временно да намали задължителните резерви от петролни продукти от 90 на 30 дни, по механизъм, подобен на този на Международна енергийна агенция.В по-дългосрочен план икономистът настоява за промяна в европейската енергийна политика и за премахване на системата за въглеродни квоти. Според него това би позволило на България да използва по-ефективно ресурсите от въглищните централи в Маришкия басейн.По отношение на цените на горивата Янков посочи, че компаниите на пазара се стремят да реализират печалба и не са благотворителни организации. Ако има съмнения за злоупотреба с господстващо положение, проверка трябва да извърши Комисия за защита на конкуренцията."Ако се установи нарушение, санкциите са много сериозни и могат да бъдат процент от оборота на компанията", допълни икономистът.Той призова регулатора да реагира бързо и да провери дали има нарушения на пазара на горива в България.