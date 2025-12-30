Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
© NOVA
Кадри с чакащи хора били заснети в редица градове, включително Хасково и София. Още рано сутринта опашка се е образувала и пред Българската народна банка, въпреки че тя отваря по-късно.
"Не разбирам защо хората бързат да обменят или внасят левове още сега. Курсът в момента е по-неизгоден от фиксирания курс, който ще бъде задължителен“, коментира Караиванов.
Проверка на NOVA на място показа, че повечето чакащи са дошли, за да закупят стартови пакети с евро, с които да посрещнат новата година. Част от хората обясниха, че са колекционери и искат да запазят комплектите като спомен.
Според Караиванов няма причина за притеснение относно самия преход. Възможно е в часовете между 21:00 ч. на 31 декември и ранните часове на 1 януари някои банкови системи временно да не работят заради техническото преминаване към новия режим, но това се очаква да бъде за кратко. "По-скоро говорим за минути, а не за часове. Обявеният по-дълъг период е по-скоро за презастраховане“, обясни икономистът.
Той посъветва хората, които планират плащания в новогодишната нощ, да разполагат с известна сума пари в брой, тъй като е възможно временно да не работят картови плащания. Каква сума да носят зависи изцяло от личните им планове и разходи.
По отношение на електронните ваучери за храна Караиванов увери, че от първия работен ден на новата година те ще могат да се използват без проблем.
Възможни са и краткотрайни затруднения при някои търговци или таксиметрови услуги, особено в първите часове на 1 януари. Очаква се част от апаратите все още да показват суми в лева, като плащането ще може да се извършва както в лева, така и в евро.
Икономистът беше категоричен, че няма нужда от бързане и дълги опашки преди 1 януари. Българската народна банка ще обменя левове в евро по фиксирания курс без ограничение във времето – години наред, както това правят и други европейски централни банки.
Още по темата
/
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
29.12
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
29.12
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
Еврото поскъпва
29.12
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
29.12
Собственик на хранителен магазин: Подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни
29.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Истински екшън в София след кражба в магазин
23:08 / 29.12.2025
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или ...
23:04 / 29.12.2025
НАП с важно съобщение, свързано с минималната заплата от 1 януари...
21:41 / 29.12.2025
Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград
21:24 / 29.12.2025
Една от водещите банки каза какво ни чака с лихвите и имотите пре...
20:40 / 29.12.2025
Мария Ботева: 449 са жертвите по пътя у нас за изминалата година ...
20:40 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.