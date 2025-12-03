Икономист: Ние правим бюджет за 2026 г. и за още 3 напред – но в съкратен вид
© bTV
"Мисля, че повечето оценки са, че това е добра новина, защото имаше нужда да се чуят повече мнения, да се съберат повече предложения, да се обсъдят и евентуално да се извърви наново цялата бюджетна процедура“, каза той пред bTV.
Що се отнася до пренаписването на макрорамката за следващите 3 години, което е значително като обем, той обясни, че е изпълнимо.
"С макрорамката може да стане сравнително бързо, защото там се залагат числа, които търпят промяна във времето, но към днешна дата са една прогноза. Тоест, ние правим бюджет за 2026 г. и за още 3 напред – но в съкратен вид, в някакво summary", каза Гълъбинов.
По думите на икономиста единственото изключително важно е да спазим изискването за 3% дефицит.
"Вероятно капиталовите разходи ще трябва да бъдат намалени за следващата година, държавните разходи да бъдат оптимизирани - не навсякъде, някъде има нужда, другаде не. Затова такава оптимизация на бюджета е нужна за следващата година, пък и занапред", каза още той.
И добави - необходими ще са и структурни реформи, например в енергетиката.
Още по темата
/
Експерт: Допълнителното материално стимулиране не стига до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
08:45
Проект на решение за оттегляне на законопроекта за държавния бюджет влиза в дневния ред на депутатите
02.12
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
01.12
Още от категорията
/
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
23:03
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
21:58
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
20:52
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
20:40
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
19:09
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:16
Изтеглят Бюджет 2026
14:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.