Може да се каже донякъде, че ситуацията с горивата се драматизира, но не е ясно какво ще се случи, заяви в сутрешния блок на БНТ икономистът Петър Ганев.Той смята, че наистина трябва да се подпомагат някои хора и сектори."Но не е удачно примерно ресторантите да искат подпомагане", поясни икономистът и напомни, че именно в този бранш цените растат нечувано последните месеци.Ганев напомни, че по-големият риск за България е ситуацията в страната - политическата нестабилност, отколкото външния шок.