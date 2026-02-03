Икономисти: "Безумно" е евентуално актуализиране на удължен бюджет, политическата ситуация е ключова
Според Гълъбинов приходите в бюджета са нараснали с близо 20%, но въпреки това има изоставане спрямо първоначалните планове. "Планираното увеличение беше около 26%, което означава изоставане от 6-7% на фона на силно нарастващите разходи“, посочи той. По думите му именно това обяснява дефицита от 3,1%, който излиза над препоръчителния праг.
"Държавата в момента има изгледи да се развие - да инвестира“, смята Гълъбинов, като подчерта пред NOVA NEWS, че България разполага с външен и вътрешен ресурс - средства по Плана за възстановяване, очаквани инвестиции и освободен банков ресурс.
Той е категоричен, че държавните разходи могат да бъдат разпределяни по-ефективно, например за план за оптимизация на администрацията, който да се изпълнява поетапно. "Ресурс има, но без структурни реформи и продуктивно харчене няма да има ефект. Политическата ситуация е ключова“, предупреди Гълъбинов.
Райков изрази силен скептицизъм, че философията на бюджетната политика ще се промени. "Не мисля, че ще видим съществена промяна. Ако продължим така, ще отпишем едно цяло десетилетие, в което не постигаме нищо значимо“, каза финансистът.
Той определи като "безумно“ евентуално актуализиране на удължен бюджет и настоя за нов финансов план. "Трябва да използваме матрицата, която имаме – ЕС, Шенген, еврозоната. Ако с нея не можем да постигнем резултати, проблемът е вътрешен“, подчерта Райков.
По думите му бюджетът все по-често се използва за краткосрочни решения и политическо оцеляване, вместо за дългосрочни инвестиции. "Хабим ресурс в решения, които траят 3–6 месеца, а инфлацията ги изяжда“, каза той и предупреди, че икономиката постепенно се превръща в "заложник на разширяващата се държавна сфера“.
