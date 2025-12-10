Икономисти: При амбицията разходите да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно
©
Пътят към високи доходи, по-добър живот и стабилни публични финанси минава през структурни реформи, насочени към:
– ускоряване на икономическия растеж и подобряване на инвестиционния климат;
по-умно управление и по-висока ефективност на публичните разходи.
Основният проблем остава политическият избор за трайно увеличаване на държавните разходи – от средно 37% от БВП в последните 25 години, до 42,4% през 2025 г. и планирани 45% през 2026 г. Именно този ръст стои зад дефицита, въпреки добрите приходи и подобряването на събираемостта.
Без ограничаване на разходите и при амбицията те да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно.
Това беше основният акцент от проведената днес кръгла маса "Фискалната политика на България и устойчивата икономическа визия с влизането в еврозоната“, организирана от БРАИТ и ИПИ. Представители на бизнеса, както и икономически и финансови експерти обсъдиха реалните предизвикателства пред публичните финанси и нуждата от по-устойчива визия.
Още по темата
/
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
09:01
Отново интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
09.12
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
09.12
Още от категорията
/
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
15:08
Илияна Йотова: Поправките в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие очевидно не променят статистиката
14:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.