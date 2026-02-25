Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
Икономистът Румен Гълъбинов смята, че новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен. Той посочи, че това не е проблем, тъй като продължава да се работи със старата план-сметка. Също така влизането в еврозоната е допринесло за финансово-икономическата стабилност на България.
Гълъбинов подчерта, че за тази година се дава ръст на БВП от 3%. По негови думи инвестициите се увеличават по-бавно, като се очаква тази година те да бъдат повече. Той коментира, че ще има ръст на приходите. А бюджетният дефицит трябва да остане 3%.
"Производителността ни е ниска, защото ни е малка икономиката", каза пред NOVA NEWS Караиванов. По негови думи държавата не изпълнява бюджета за инвестиции. Той изрази мнение, че непропорционалните увеличения на възнагражденията в публичния сектор създават дългосрочни проблеми.
Митата на САЩ
Наложените от САЩ 10-процентови мита върху Европа ще окажат влияние и върху България, но само 1-2% от българския износ ще бъде засегнат от тях, каза Караиванов. Това се дължи на факта, че страната ни изнася предимно към Европа и по-малко към САЩ, това се отнася и за производството на авточасти, обясни той.
