Икономисти предупреждават: Широката мрежа лечебни заведения и финансирането чрез клинични пътеки създават условия за свърхпотребление

© Освен рекордното увеличение на разходите на НЗОК през 2024 г., значителен ръст бележат и преминалите през болница пациенти, възстановявайки нивото си до броя им отпреди пандемията от COVID-19, анализират експерти от ИПИ. Впечатляващите данни за дейността на болниците са налични на страницата на Националния център за обществено здраве и анализи и от тях е видно, че 2,4 млн. пациенти са преминали през стационарите на лечебните заведения за болнична помощ за 2024 година . Свърхпотреблението на болнични услуги е в синхрон със значимия дял на разходите за болниците, относително ниските нива на превантивни грижи и липсата на дългосрочни здравни грижи у нас, което поставя под допълнителен натиск болничната система, твърдят експертите, цитирани от "Фокус".



Да обобщим:



– Хоспитализациите достигат нивата преди пандемията от 2,4 млн. броя годишно при население в страната около 6,4 млн. души.



– Делът на разходите за болнична помощ в общите разходи по бюджета на НЗОК се задържа на сходни нива от около 60-62%– те включват разходите за болнична помощ, за медицински изделия и за онкологично лечение за пациенти, лежащи в болници.



– Съотнесени към населението броят на хоспитализациите, както и разходите за болници растат за последните години.



– Ако включим и еднодневния престой, хоспитализациите ще се увеличат допълнително с още около 700 хил. броя годишно.



– През 2024 г. използваемостта на леглата достига 61%, а средният престой – 4,8 дни. Най-висока използваемост регистрират държавните психиатрични болници (77%). Там и средният престой е най-дълъг – 59,7 дни.



– В частните болници са хоспитализирани около 917 хил. пациенти годишно, а средният болничен престой е с около 1 ден по-кратък (3,9 дни).



– Същевременно по данни на Евростат общите разходи здраве – . – както от държавния бюджет, така и лично от пациентите – достигат 7,92% от БВП през 2024 г.



Резултатите?



– България отново е на последно място по очаквана продължителност на живота при раждане сред страните от ЕС със 75,9 години през 2024 г.



– На пето място по предотвратима смъртност сред европейските страни.



– На трето място по детска смъртност сред европейските страни.



Здравните резултати не са случайни и поставят под въпрос работи ли добре моделът у нас. Широката мрежа лечебни заведения и финансирането чрез клинични пътеки създават условия за свърхпотребление, които много трудно могат да се ограничат с чисто административни мерки. А контрол върху количеството дейност на болниците е нужен – най-добре би било, ако се коригира финансовият модел чрез създаване на различни стимули за работата им.