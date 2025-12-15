Икономисти с лоша новина за общините при удължителен бюджет
Тази препоръка направиха в NOVA икономистите Васил Караиванов и Михаил Кръстев, който е и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива.
Удължителен бюджет ще озапти разходната част, срещу която бяха критиките на протеста, катогерочни са и двамата. Освен това удължителният бюджет може да спре автоматичното увеличение на заплатите на полицаи, служби за сигурност и военни. А след това ще има време да бъдат променени законите и автоматичното увеличение на заплатите да бъде премахнато.
С удължителен бюджет обаче няма да могат да се вдигнат другите заплати в публичния сектор, обясни Михаил Кръстев.
"При удължителен бюджет общините няма да получат допълнителни средства. Разбира се при приемане вече на 2026 година може да има компенсация за пропуснати приходи, каза Васил Караиванов.
Инфлацията догодина реално ще е 3-4%и ще дойде от цените на храните и услугите. При замразяване на доходите обаче усещането ще е за много по-голямо поскъпване, каза още Караиванов.
