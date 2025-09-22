Новини
Икономистът Щерьо Ножаров: Ако това се случи, при вдигането на заплатите няма да има инфлация!
Автор: Екип Ruse24.bg 09:37Коментари (0)83
© Фокус (Архив)
МВФ посочи, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор, както и преосмисляне на модела в социалните разходи, където много плащания са обвързани с размера на минималната или средна работна заплата в страната. Темата коментираха финансистът Владимир Сиркаров и икономистът Щерьо Ножаров пред NOVA.

Сиркаров посочи, че от управляващото мнозинство са заявили, че пропорционалният, т.нар. подоходен данък, няма да се променя, а също така няма и да се премахне максималният осигурителен праг. По негови думи обаче ограничаването на разходите и преосмисляне на методологията за увеличаване на МРЗ са положителни и те вече е трябвало да се случи.

Ножаров каза, че дефицитът в края на годината ще надхвърли 3%. Той посочи, че увеличените заплати в Министерството на отбраната и разходите за въоръжение не трябва да се включват към дефицита. По негови думи вдигането на осигуровките не е решение за увеличаването на инвестиции. И допълни, че приходите от имотните данъци са 0,3% от БВП, а в Европейския съюз са 1,9%.

Ножаров посочи още, че ако имаме висок икономически растеж, при вдигането на заплатите няма да има инфлация. Той обясни, че в администрацията има незаети 10% работни места, които не са заети, но се отпускат средства за тях, а те след това се преразпределят за бонуси.

Сиркаров изрази мнение, че бюджетната политика е свързаната много често с политически цели. Той допълни, че е необходимо да направим реформи по отношение на начина на бюджетиране и "корупционните кранчета", от които изтича солиден ресурс – "стигаме до милиарди годишно".

