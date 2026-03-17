Илия Лазаров: Дългосрочният победител от конфликта в Иран ще бъде Китай
© ФОКУС
"Резултатът от тази война няма да бъде в полза на САЩ, а в полза на Китай. Доставките на петрол от Венецуела не могат да компенсират тези от Близкия изток, или поне към момента няма достатъчно усъвършенствани механизми това да се случи. Разчита се, че чрез ограничаване на петролните потоци от Близкия изток и увеличаване на доставките от Венецуела, контролирани чрез американско участие, ще може да се задоволи пазарът и да се реализират печалби. В този смисъл САЩ биха могли да извлекат краткосрочни ползи, но хаосът и импровизацията в действията на настоящата администрация са значителни", обясни Лазаров.
По думите му България също ще понесе негативните последици от войната.
"Както плащаме за случващото се в Украйна, така ще плащаме и за напрежението в Близкия изток. Няма как да не се отрази, когато международните енергийни доставки са разстроени", подчерта той. Лазаров изрази и критика към начина, по който са вземани решенията. "Започването на такава война от президента Тръмп без информиране на съюзниците поражда неприятен привкус."
Според него действията напомнят на подход, използван в предходни години от президента Путин. "В момента изглежда, че задръжките в американската политика са "паднали" и се наблюдават действия, които също могат да бъдат разглеждани като нарушение на международното право. Всичко това, заедно със санкциите срещу Русия, води до сериозно разстройство на международната търговия", добави той.
Още по темата
/
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
''Щитът на Ахил'' получи зелена светлина: Гърция модернизира противовъздушната отбрана и изтребителите си
16.03
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не помогнат при кризата в Ормузкия проток
16.03
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
15.03
Още от категорията
/
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
Николай Христанов: Нидерландия продължава да бъде водещ избор за българските кандидат-студенти
17.03
Почина Елза Гоева
16.03
Сирма Желева: При производството на текстил се влага множество енергия, вода, ресурси, това го прави един от основните замърсители
16.03
Пловдивчанка: Aпартамент, за който платих капаро и имах предварителен договор, бе продаден и на друго семейство
15.03
Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Здравното министерство с подкрепа за Национален план за инсулта: ...
22:41 / 17.03.2026
Кой ще се бори за гласа ни?: Приключи регистрацията на листите за...
22:32 / 17.03.2026
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неиз...
21:44 / 17.03.2026
Васил Тончев: Хората гласуват за Румен Радев и Бойко Борисов
22:50 / 17.03.2026
Фон дер Лайен за четвъртото плащане по ПВУ: Подкрепям усилията на...
19:22 / 17.03.2026
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач н...
20:03 / 17.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.