Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
©
По думите му нито президентът Путин, нито президентът Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, защото по какъвто и начин да свърши войната, Путин ще трябва да обяснява вътрешноикономическата обстановка в страната след като мине еуфорията, а Зеленски при какъвто и да е вариант, включително и при негова победа, която на практика не е възможно в момента, остава излишен и ще бъде сменен. "Народите нямат чувство за благодарност. Единственото, което ги интересува когато гласуват, е, че гласуват за своето бъдеще такова, каквото те го разбират.“
Има много съпротива за финализирането на Споразумението за свободна търговия с южноамериканския блок МЕРКОСУР заради различните лобита в ЕП, обясни още гостът, като според него Франция играе двойния игра и търси друг да й свърши работата и да спре това споразумение, тъй като френската индустрия е силно заинтересована от подписване на това споразумение. "Обаче аграрното лоби не само във Франция, а и в част от другите европейски държави, Полша, Холандия, Ирландия, са доста силни и успяват да повлияят,“ обясни гостът и добави, че за Европа е от критична важност сключването на това споразумение от гледна точка на природните ресурси в страните от Южна Америка. "Това е много важно за Европа, за нейната стабилност и за да може Европа да балансира с политиката, която в момента провежда американската администрация. И освен това е част от търговската стратегия, като договорът осигурява един облагодетелстван статут на ЕС.“
Има много фактори, които се опитват да разклатват ЕС, не само проруските, но и "много геополитически фактори смятат, че Европа не трябва да се развива и да прераства в конфедеративен принцип, защото ще бъде сериозен конкурент,“ обясни той, като към тях добави и американската администрация на президента Тръмп с антиевропейската им реторика, което според Лазаров е грешка: "Вследствие на мандата на президента Тръмп, Америка няма да бъде по-велика, ще бъде доста по-изолирана и светът ще разбере, че може и без нея,“ заключи Лазаров.
Още по темата
/
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се стовари върху Европа и върху България. Трябва да имаме план "Б"
15.12
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
15.12
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
02.12
Полк. Цуров: Русия изобщо не се интересува от плана за примирие. Той е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна
30.11
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
24.11
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
24.11
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Още от категорията
/
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала – да бъде отделена от местния трафик
15.12
Освободиха двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния годишния Иван от Разлог, който загина при инцидент в Несебър
15.12
Караджов: Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та
15.12
Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
15.12
КТ "Подкрепа: Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджета за 2025 г.
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
23:00 / 15.12.2025
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се ...
23:00 / 15.12.2025
Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка, за да плен...
20:42 / 15.12.2025
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма"...
20:41 / 15.12.2025
Освободиха двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния годишния...
20:41 / 15.12.2025
Очаква ни студена утрин
20:05 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.