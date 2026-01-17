Илия Лингорски: Преходът към еврото у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави
Сигналите за проблеми
Лингорски призна, че в първите дни е имало отделни недоразумения – изискване на документи, опити за начисляване на такси или различни тълкувания на правилата от страна на отделни банкови клонове. Всички сигнали обаче са били разгледани и проблемите – отстранени в рамките на първата седмица.
"Колкото по-бързо се подава сигнал, толкова по-бързо се намира решение. Целта не е да се търсят виновни, а да се гарантира нормалното протичане на процеса“, подчерта той в ефира на NOVA.
Промени при АБВ пощата
15:21
