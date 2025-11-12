Най-важното за България е осигуряването на непрекъсваемост на производството, което пък е свързано с осигуряване на няколко жизненоважни елемента. Това каза бившият български посланик в Русия и настоящ международен и енергиен анализатор Илиян Василев вна"Това е снабдяването със суров петрол, което очевидно не може да бъде направено в "Лукойл“, тъй като тя е блокирана. Трябва да има алтернативна доставка, след което и алтернативни управители в самата рафинерия, тъй като отново сметките на "Лукойл“ и многото договори, по които тя работи с поддоставчици, трябва да намерят ново лице с нови сметки и нова легитимност, която да бъде удостоверена със съгласуване от ОФАК", обясни експертът.Той подчерта, че е важно горивата, които се произвеждат от "Нефтохим“, да задоволяват българския пазар, понеже България не разполага с друга рафинерия за суров нефт. Рафинериите, които имаме, са за биогорива."Вариантът да преработваме този суров нефт в нашите държавни резерви и в други рафинерии също е възможен, но свободните капацитети за рафиниране са заети, именно защото трябва да покрият очакванията за потенциален недостиг", уточни Василев.По думите му, идеята фирмите да могат да използват запасите си от горива, които се намират в други европейски страни, в срок от 7 до 30 дни, е нереалистична при недостиг. Причината е, че всяка държава има право да спре износа им при криза. Съответно, няма да можем да разчитаме на тях, за да балансираме пазара у нас.В същото време няма смисъл да се правят катастрофични прогнози – въпреки напрежението и санкциите, цената на суровия петрол не се покачва рязко. Това коментира анализаторът и припомни за краткия скок, който после бързо се върна надолу."Големите производители и преработватели на руски нефт започнаха да бягат от него, включително и тези, които преработвайки руски нефт за горива, през горивата можеха да ги доставят на българския пазар. Тук имам предвид и Турция, и Индия. Т.е. това трябва да се следи. Докъде ще стигне този процес, дали ще започне някакво заобикаляне на санкциите и руски нефт пак да се преработва? Не мога да твърдя. При всички положения няма да бъдат тези обеми, които бяха преди налагането на санкциите", каза още Василев и подчерта, че по-големият проблем е не толкова в обективните процеси на глобалните и регионалните пазари, а е вътрешнополитически.Според него, политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси "с декрети“, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри.