Илияна Йотова: Българските волейболисти ни донесоха всичко онова, от което имаме нужда всички ние

© Победата на националния ни отбор по волейбол е събудила у българите чувство за единство, смелост и самочувствие, а успехът на параспортиста Ружди Ружди с шеста световна титла е доказал, че човешкият дух не познава граници. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя участва Националната конференция "Компас 2025" в София, предаде репортер на "Фокус".



"Момчетата ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда всички ние. Да се почувстваме обединени, да се почувстваме като едно. Да имаме смелост, самочувствие, дързост и достатъчно хладнокръвие, за да се борим с трудностите - дори тогава, когато победата изглежда невъзможна", каза още тя.



По думите й този ден накара не само нас, българите, но и целия свят да заговори за българския спорт. "Нека не забравяме, че този ден донесе и нова шеста световна титла на Ружди Ружди – един невероятен човек, параспортист, който ни накара да въздъхнем дълбоко и да кажем, че няма нищо невъзможно пред човешкия дух. Благодаря!" коментира Йотова.