ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Илияна Йотова: И днес можем да се обединим около кауза – каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България
Честит Ден на независимостта на България!
Днес всеки ще направи своя прочит на независимостта. Аз се питам 117 години, след като България скъса последните васалски зависимости от Османската империя, притежаваме ли поне малко от увереността, волята и силата на дедите ни, които знаеха как да строят общото бъдеще?! И тези преди нас бяха различни, както и ние сме, но бяха равни пред общата цел – свободна, единна и независима България.
И днес можем да се обединим около кауза – каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България. Но не можем да я постигнем със зависимост от постове и лична изгода, от решения на хора недостойни и с липса на морал. Не можем да я постигнем, когато позволяваме да бъдем публика на пошъл и циничен политически театър. Можем да я постигнем, когато единствената ни зависимост е отговорността ни към този до нас, със съзнанието, че сме част от общество и неговото добруване зависи от всеки от нас.
Независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции и хора, които ги управляват със знания, умения и смелост, които решават проблемите, които отстояват достойното място на България в Европа и в света.
Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия! Да живеем така, че тези, които дойдат след нас, да казват: Те работиха за България!
Съединението прави силата, а силата ражда независимостта!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 52
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма"
18:07 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: