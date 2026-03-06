Надежда Нейнски може да предостави по-подробна информация. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.
Тя увери, че полетите ще продължат.
"До този момент аз лично съм провела няколко срещи с всички служби в страната, както с Министерството на отбраната, така и с началника на отбраната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно", обясни Йотова.
"До този момент няма сигнал за пряка опасност за страната ни в този контекст", категорична е тя.
Президентът поясни, че Консултативен съвет ще бъде свикан незабавно при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона или по отношение сигурността на България, включително при заплахи за киберсигурността или миграционен натиск.
Илияна Йотова: Като правя сравнение с други страни от ЕС, смятам, че се справяме твърде добре
