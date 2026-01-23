Илияна Йотова няма да има вицепрезидент. Оставката на президента Румен Радев е без аналог в българската история. Това се случва за първи път в 33 годишната история на президентската институция и отново за първи път жена ще застане начело на "Дондуков“ 2.
Въпреки безпрецедентната ситуация Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта.
Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Конституционния съд; 2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване; 3. при условията на чл. 103; 4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.
(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.
Конституцията не предвижда при вземането на президентската длъжност от вицепрезидента, да бъдат насрочени нови избори за вицепрезидент.
Илияна Йотова няма да има вицепрезидент
©
Още по темата
Още от категорията
/
Костадинов за Радев: Чакаме го, той ще стане като всички останали участници в политическия процес
11:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.