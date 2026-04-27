Новоизбраните депутати се събират в 10 ч. в четвъртък - 30 април. Това заяви президентът Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

"Консултациите ще бъдат проведени веднага след като бъде конституирано Народното събрание, но това ще бъде съобразено и с празниците", каза Йотова.

"Ще видим нов парламент, съвсем различен. Най-важното е да бъде променен стила и начина на работа. В този парламент да бъде език с уважение не само между им, а и към всички български граждани", каза тя.

"Първите по-важни задачи са свързани с приемането на бюджета за тази година, защото държавата е поставена пред блокаж", заяви президентът.