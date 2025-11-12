Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Мотивите на президента Румен Радев са много ясни и категорични. Те са: защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещото на рафинерията на дружествата - там, където и е мястото - в Народното събрание. Това каза от Русе вицепрезидентът Илияна Йотова

"На 7 ноември, това, което се случи, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет – и по времетраене, и по абсурдност. Нека се върне дискусията, да се чуят всички аргументи, да има голямо обсъждане с експерти, за да се намери най-добрият вариант", подчерта Йотова. 

Тя каза още, че от президентството не е срещу статута на "особения управител".

"Фокус" припомня, че днес президентът върна за ново обсъждане разпоредбите от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.