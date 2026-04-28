На основание чл. 75 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова подписа указ за свикване на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Депутатите ще се съберат за първи път на 30 април от 10:00 часа, обявиха от прессекретариата на президента.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Припомняме, че след полагането на клетва от 240-те депутати ще бъде избран председател на парламента и съставени групите в него. Конституционната процедура продължава с консултации с партиите при президента Йотова.

След това ще бъде връчен и първият проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство - той е за коалицията на Румен Радев.