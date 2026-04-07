Специален ден е - празникът на хората с бели одежди и бели души, които са отдали себе си на нашето здраве. Това написа в официалния си Facebook профил президентът Илияна Йотова по повод днешния Световен ден на здравето.

"Хората, които са силният ни щит в битката с болестта. Хората, в чиито очи срещаме подкрепа и успокоение, че всичко ще бъде наред. Без тях светът би бил празно и сурово място, лишено от вяра и светлина", добави тя.

Според Йотова българското общество и държавата имат голям дълг към лекарите, медицинските сестри и всички здравни специалисти. Тя отбеляза, че за хората в тази професия истинският успех се измерва не в материални постижения или популярност, а в спасените човешки животи и възстановеното здраве на хората.

"Благодаря – не само на празник, а всеки ден, за професионализма, себеотрицанието, любовта, за достойнството и скромността, с които изпълнявате ежедневно своята мисия", заключи държавният глава.