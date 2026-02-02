Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на "Дондуков" 2, както следва:
От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
От 13.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България";
Припомняме, че в събота Йотова заяви, че идеята ѝ е максимално, следващият служебен министър-председател, да отговаря на очакванията на българските граждани.
"Що се отнася до това чия е отговорността, нека бъдем наясно от сега – ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия министър-председател е избор на Народното събрание", каза още тя.
