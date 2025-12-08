Илияна Йотова.
Тя изрази опасенията си, че "една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени".
"Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация", допълни още вицепрезидентът.
Йотоа определи внесения от ПП-ДБ вот на недоверие като различен, "защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани".
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава по втората версия на Бюджет 2026.
Илияна Йотова за Бюджет 2026: Можеше да има съвсем различно отношение към българското общество
©
Още по темата
/
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:28
Вежди Рашидов: Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът
07.12
Делян Добрев: Прочетете новия проектобюджет, преди да излезете на протест - всички искания са изпълнени
07.12
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
07.12
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
07.12
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
07.12
Маргарита Генчева за протестите: Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове
06.12
Проф. Александър Малинов: Радев не разчита на протестите като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация
06.12
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
06.12
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
07.12
МТСП: Екипите на Агенцията за социално подпомагане ще окажат помощ на пострадалите от наводненията в Бургаско
07.12
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.