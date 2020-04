Има ли пробив в системата за случайно разпределение на делата?

© Нова тв Пробита ли е системата за случайно разпределение на делата? Тези съмнения се появиха вчера, след като от прокуратурата обявиха, че са започнали разследване за манипулиране на системата. Поводът - получен сигнал от шестима членове на Висшия съдебен съвет, в който се твърдяло, че дори човек със слаби компютърни умения може да разпределя съдии по дела. За това има ли манипулация при разпределението на делата, пред NOVA говори главният прокурор Иван Гешев.



Смущаващите данни за разпределението на делата излезли наяве след одит, поръчан от самия Висш съдебен съвет. "Това дали е била пробита, ще каже с категоричност назначената в хода на досъдебното производство компютърно-техническа експертиза. Защото на възложения IT одит на определена фирма е представен частичен достъп до централизираната система. Точно това наложи колеги от Съдийската колегия на ВСС и един представител на Прокурорската колегия да сигнализират прокуратурата. В резултат на това беше образувано досъдебно производство в СГП. Но това, което прочетох от доклада на одитиращата фирма, се констатира и потвърди изцяло. Това означава, че все едно ние не сме имали система за случайно разпределение на делата в продължение на 5 години. По същество - все едно не сме имали правосъдие. Това може да бъде сравнено като коронавирус в съдебната система", посочи Иван Гешев.



Според главния прокурор в системата можело да проникнат и хора със слаби компютърни умения."Един човек с лаптоп в Разград може да разпредели, което и да е дело и в който й да е съд. Да манипулира данни по какъвто иска начин, да трие данни и да не остават следи. Да отбелязва, че определени съдии са в отпуск. Аз искрено се надявам слуховете, които циркулират от около 10 000 евро за разпределяне на дело на конкретен магистрат, да се окажат неверни. Въпреки че като чета този IT одит, съм потресен", посочи обвинител номер 1.



Системата работи от 5 години и е дело на фирма "Смарт Системс 2010". Компанията не е сред известните в IT сектора. Според Иван Гешев причините за проблема трябва да се търсят в предишни управленци от Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието.



"Защо хора, които говорят за конституционна реформа, за съдебна реформа, за справедливост, за истина и за какво ли още не, като г-н Калпакчиев и като г-н Христо Иванов са натискали без обществена определена фирма да създаде тази система. Защо тази система е фукционирала без техническа експертиза за нейната сигурност в продължение на 4-5 години? Без IT одит! Защо тази фирма – незнайно защо, осъществява дейност, не иска пари за поддържането на тази система. По същество – безвъзмездно е поддържала системата", попита Гешев.



Бившият член на Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев и Христо Иванов не бяха открити за коментар. Главният прокурор хвърли топката и към някои членове от настоящия състав на кадровия орган.



"Интересно ми е защо г-н Лозан Панов и присъдружните му дами от ВСС, доколкото чета протоколите през 2019 г., са се хвърляли като Матросов на амбразурата срещу това да се извърши техническа експертиза на тази система за случайно разпределение на делата", запита още главният прокурор.



Гешев разкри и какви ще са бъдещите действия на прокуратурата. "И понеже това се е случвало 5 г., докато ние сме били под мониторинг от ЕК – българската прокуратура ще уведоми ЕК за резултатите от досъдебното производство", заяви Гешев.



Висшият съдебен съвет ще обсъжда темата със случайното разпределение на делата следващата седмица.