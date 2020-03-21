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Èìà íîâè çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ! Áîëíèòå ñòàíàõà 163
Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 17:21 / 21.03.2020Êîìåíòàðè (27)366
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Èëþñòðàòèâíà ñíèìêà
18 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ. Òîâà ñòàíà ÿñíî òîêó-ùî íà ðåäîâíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà  ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè. Òàêà ðàçáîëåëèòå ñå ñòàâàò îáùî 163, êàòî îò òÿõ òðèìà âå÷å ïî÷èíàõà è òðèìà ñà èçëåêóâàíå. 

Íàé-ìíîãî çàáîëåëèòå èìà â Ñîôèÿ, òàì ñëó÷àèòå ñà 103. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà çàáîëåëèòå å 75 ã. Â ìîìåíòà îáà÷å èìà ãîëÿìà ãðóïà íà âúçðàñò 20-50 ã., êîèòî ñà ñúñ ñåðèîçíà ñèìïòîìàòèêà.

"Êàòåãîðè÷íî îòðè÷àì, ÷å âèðóñúò íå ïîðàçÿâà ìëàäè õîðà. Êàçâàì ãî çàðàäè ìëàäèòå õîðà, êîèòî ïðåíåáðåãâàò ìåðêèòå. Òîâà å ïúëíî áåçîáðàçèå!", êàçà ãåíåðàëúò.

Íå èñêàì äà ñòðÿñêàì, íî âè íàïîìíÿì, ÷å â Èòàëèÿ ñàìî çà â÷åðàøíèÿ äåí ñà ïî÷èíàëè 600 ÷îâåêà.

"Íå ìîãà äà ïðîãíîçèðàì êîãà ùå ïèêà, íî ñïàçâàéòå ðàçïîðåäáèòå."




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Íå íå, íÿìà íèùî ñè÷êî å òî÷íî, õîäè íà âîëÿ ðúñè íàðåä âèðóñ÷å ïà ìîæå è ïî ëåêèíêî äà òè ìèíå... Àéäå ñåãà â äîì ìàéêà è äåòå êàðàíòèíà... ×åñòèòî, äíåñ Áóðãàñ âîäè êëàñàöèÿòà
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È ïîâå÷å ùå ñòàíàò... çàðàäè áåçîòãîâîðíîòî îòíîøåíèå íà íÿêîè èíäèâèäè!
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À â Áóðãàñ õàðàòà ðåøèõà äà ñå ðàçõîäÿò â õóáàâîòî âðåìå
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Íå áå, Ãàíüî å íåïîáåäèì è áåçñìúðòåí... Íà Ãàíüî íÿìà äà ñå ñëó÷è, òî ñòàâà òàì äàëå÷å òóêà íÿìà... Ãàíüî ùå ñå ñòðåñíå êàòî óìðå íÿêîé íåãîâ áëèçúê êîéòî å áèë çàðàçåí îò Ãàíüî äîêàòî ñå å ðàçõîæäàë ùîò âðåìåòî å ÿêî.... ðŸ˜‰
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Ðóñèÿ è ÊÈÒÀÉ ñúçäàäå âàêñèíè ïðîòèâ êîðîíàâèðóñ 6 Âèäà , ÈÌÀ È ÒÅ×ÍÎ , ÒÀÁËÅÒÊÈ , ÝÀ ÂÑÈ×ÊÈ ÂÚÝÐÀÑÒÎÂÈ ÃÐÓÏÈ , , ,
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Áîëíè õîðà èìà ìíîãî ïîâå÷å îò äðóãè âèðóñè è çàáîëÿâàíèÿ .Ïî÷èíåòå ñè ìàëêî,íÿìàòå äîñòàòú÷íî ïóêàíêè çà ôèëìèòå â êîéòî âëèçàòå.
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