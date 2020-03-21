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|Èìà íîâè çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ! Áîëíèòå ñòàíàõà 163
Íàé-ìíîãî çàáîëåëèòå èìà â Ñîôèÿ, òàì ñëó÷àèòå ñà 103. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà çàáîëåëèòå å 75 ã. Â ìîìåíòà îáà÷å èìà ãîëÿìà ãðóïà íà âúçðàñò 20-50 ã., êîèòî ñà ñúñ ñåðèîçíà ñèìïòîìàòèêà.
"Êàòåãîðè÷íî îòðè÷àì, ÷å âèðóñúò íå ïîðàçÿâà ìëàäè õîðà. Êàçâàì ãî çàðàäè ìëàäèòå õîðà, êîèòî ïðåíåáðåãâàò ìåðêèòå. Òîâà å ïúëíî áåçîáðàçèå!", êàçà ãåíåðàëúò.
Íå èñêàì äà ñòðÿñêàì, íî âè íàïîìíÿì, ÷å â Èòàëèÿ ñàìî çà â÷åðàøíèÿ äåí ñà ïî÷èíàëè 600 ÷îâåêà.
"Íå ìîãà äà ïðîãíîçèðàì êîãà ùå ïèêà, íî ñïàçâàéòå ðàçïîðåäáèòå."
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