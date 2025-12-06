Има разлика между коледния и годишния бонус, може да получите и двете
По думите ѝ от гледна точка на работодателя това е най-лесно за управление.
Бонуси не се дават само по Коледа
"Има т.нар. празнични бонуси, които се раздават сега по Коледа., има и по Великден. Бонусите са много важен стратегически инструмент, с който всеки работодател може да управлява резултатите и желаното представяне на всеки един от своята организация. Това е инструмент хората да изкарват повече пари, без да се налага непременно да се увеличава заплатата", обясни Попова пред Bulgaria ON AIR.
Често в обявите не се посочва цялата информация
"Когато има внедрена бонусна система в една организация, и това е така, и възнаграждението ще се формира от две части - основна заплата и бонусна система. Нека в обявите за работа това да е написано", посъветва експертът.
Разликата между коледния и годишния бонус
"Двете са различни. Коледният бонус е признание, едно "благодаря" към всеки член на екипа от страна на работодателя. Неговата цел е да покаже на екипа си, че те са част от твоето семейство. Коледа е еднаква за всички, няма значение на колко месеца си. Годишният бонус не се случва в края на годината, а се случва на следващата година", каза още Попова.
По думите ѝ в някои компании се забелязва, че бонусът, който се дава, се приема за даденост, защото работодателят не е направил достатъчно ясна комуникация.
"Хората някак си вече не се вълнуват, че ще има коледен бонус, защото не му е дадена достатъчно тежест", смята още Попова.
Кой получава 13-а заплата в България
"13-ата заплата в някои организации е регламентирана, заедно с възнаграждението. Докато коледният бонус не е нещо определено като размер. Тайната на добрия мениджмънт е да можеш да си обективен", посочи експертът.
Още по темата
Още от категорията
Актуални теми
