Има задържан за нападението в мол в София, при което почина тийнейджър?
Това съобщиха източници на NOVA.
Припомняме, че около 19:20 часа вчера в мола на бул. "Александър Стамболийски" в София, момче на 15 години бе намушкано с нож, а по-късно почина от раните си в "Пирогов".
Хронология на събитията:
Посетителите и служителите на мола започват да чуват крясъци на деца от 3-тия етаж в късните часове на 19-ти октомври. Първоначално хората си мислят, че е шега, но минути по-късно става ясно, че се случва нещо сериозно. Оказва се, че е възникнал бой до киното.
Настъпва хаос в търговския център - тийнейджъри започват да тичат и крещят по ескалаторите.
Минути по-късно полицията идва на място, както и линейка. Дете на 15 години е било намушкано и откарано в "Пирогов", но въпреки усилията на лекарите - губи живота си.
