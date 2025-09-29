Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

© Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани след поискан подкуп от четирима водачи на камиони, превозвали техника за концерта на британската поп звезда Роби Уилямс в София. Това съобщиха за "Фокус" от СДВР.



Към този момент органите на реда уточняват, че повече подробности по случая - не могат да предоставят.



По-късно днес полицията и прокуратурата ще разкрият информация по случая на брифинг.



Припомняме, че в предаването "Утрото на фокус" по Радио "Фокус" председателят на Управителния съвет на Института по пътна безопасност Богдан Милчев алармира за случилото се. "На път е да се създаде огромен международен скандал. Преди два дни двама служители на Министерство на транспорта са поискали подкуп на два международни ТИР-а, които са прекарвали оборудване за концерта на Роби Уилямс в София", каза той.