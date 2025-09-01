Има загинал при тежкия инцидент в Монтанско

© За съжаление има починал и при тежаката катастрофа в Монтанско снощи. Това съобщи Дияна Русинова във Фейсбук профила си.



При гежка катастрофата на Е79 (I-1) при с. Смоляновци, лек автомобил (баничарка) се е ударила челно в Камион.



Припомняме, че движението беше затворено и в двете посоки през ноща.