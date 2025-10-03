Новини
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
Автор: Елиза Дечева 08:44Коментари (0)0
© Илюстративна снимка
Жена е загинала при тежката катастрофа между камион и микробус в Кресненското дефиле тази сутрин. От МВР казаха за "Фокус", че има още четирима души в съзнание, които са откарани за преглед. 

От АПИ съобщиха, че Кресненското дефиле е затворено и в двете посоки. Обходният маршрут е през: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

По първоначални данни микробус се е ударил в камиона.

