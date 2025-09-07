ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Имате 14 дни да обжалвате глоба от ТОЛ камерите - ето при какви условия
Как се налагат глобите?
Електронният фиш се издава автоматично, без присъствието на контролен орган.
Той трябва да съдържа точни данни за автомобила, мястото и времето на нарушението.
Възможности за обжалване
Фишът може да бъде оспорен в 14-дневен срок от получаването му
Често срещани пропуски на тол системата са:
- Липса или грешка в данните (напр. регистрационен номер, време, място).
- Нарушена процедура по издаване или връчване на фиша.
- Липса на поставени информационни табели, че навлизате в участък с контрол над средната скорост.
- Проблем с отчитането на ТОЛ системата, най-често загуба на GPS сигнал и/или интернет връзка.
- Липса на доказателства за конкретния водач.
Важно: Не всяка глоба е законно наложена. Ако получите електронен фиш за средна скорост, имате право да го оспорите. При успешно обжалване съдът отменя фиша и възстановавя заплатения от Вас адвокатски хонорар. Производството е освободено от държавни такси, пишат от Правна помощ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: