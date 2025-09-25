Новини
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Автор: Десислава Томева 16:29Коментари (0)71
© Фокус
Агенцията за социално подпомагане продължава да приема заявления за предоставяне на еднократни помощи за ученици за учебната 2025/2026 г. Еднократната помощ от 300 лв. се изплаща на семейства на деца в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, припомня "Фокус". Финансовата подкрепа се отпуска за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на:

– родители и осиновители;

– приемни семейства/семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

– настойник/попечител, който отглежда детето.

Документи се подават до 15 октомври на текущата учебна година в дирекциите "Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на правоимащите лица. Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да бъдат намерени на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/.

Заявление-декларация за отпускане на помощта може да се подаде, както следва:

– лично, като носите своята лична карта (за справка);

чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;

– по електронен път с квалифициран електронен подпис;

– по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

             

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел "Социално подпомагане“, подраздел "Семейни помощи“, Рубрика "Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ - Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 - заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Към попълненото заявление се прилагат следните документи /ако ДСП не може да получи информация по служебен път/:

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

– удостоверение от учебното заведение, че детето е записано в съответния клас –само за учениците от първи и осми клас, когато заявлението е подадено преди 15.09.2025 г., тъй като за тях има предварително класиране и записване.

Удостоверението е необходимо в случай, че семействата са поискали да получат помощта преди започването на учебната година. Подадените заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, към които не е приложен удостоверителен документ от училището, се обработват на по-късен етап – след получаване на служебната информация от Министерството на образованието и науката, и съответно ще бъдат изплатени след 15 октомври.

За учениците във втори, трети и четвърти клас не се изисква такова удостоверение, тъй като те автоматично преминават в по-горен клас след успешно завършената предходна година.

Помощта подлежи на връщане, ако:

– детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

– ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

– ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

Сумата от 300 лв. се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо да се подава отново заявление-декларация.

За учебната 2024/2025 година еднократната помощ бе отпусната на 232 601 семейства за 251 167 ученици, припомня "Фокус".

