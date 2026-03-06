Имената, които носят красота и мир, празнуват днес
© Plovdiv24.bg
Името Красимир има старославянски произход и носи много красив смисъл. То се състои от думите "красота“ и "мир“, което символично може да се тълкува като "онзи, който носи красив мир“ или "красота в света“. Женската форма Красимира запазва същата силна и позитивна символика.
Историята зад празника
Според църковните предания свети Аркадий още от ранна възраст избира монашеския път и посвещава живота си на духовни подвизи. Той живее в труден период за християните, когато по време на управлението на Юлиан Отстъпник много вярващи са преследвани заради вярата си.
Аркадий е духовен наставник на светите мъченици Юлиан лекар и Евул, които загиват заради християнската си вяра. След тяхната мъченическа смърт той погребва телата им с почит и остава верен на убежденията си до края на живота си.
Имената, които носят красота и мир
Името Красимир е популярно в България и се свързва с положителни качества като хармония, доброта и стремеж към спокойствие. Хората с това име често се описват като уравновесени, дипломатични и силно привързани към семейството си.
Днешният ден е още един хубав повод да си припомним колко дълбок смисъл и история носят българските имена – особено когато съчетават в себе си две толкова красиви думи като красота и мир.
Още от категорията
/
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
11:04
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
05.03
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.