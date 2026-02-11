Името на частно училище се замеси в случая "Петрохан": Тече проверка на МОН
Това става ясно от Facebook страницата на школата на Иво Каушев "Роук“. Страницата е под името "Школа за приключения Роук“, в чието описание е упоменато, че е свързана с неправителствена организация. От публикации се вижда, че дори препоръчват училището.
От МОН потвърдиха за ФОКУС, че в училището тече проверка, назначена от ведомството, но не посочват причината.
Междувременно училището създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават:
Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.
В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи.
Още по темата
/
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
10:15
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:00
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
10.02
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
10.02
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" по време на ужаса "Петрохан-Околчица"
10.02
Министърът на правосъдието назначи проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев
10.02
Още от категорията
/
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
10:54
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
08:56
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Бившият председател на ЦИК: Добре е, че не са променили системата на гласуване в последния момент
10.02
МЗ: Молбата за оставката на директора на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" е уважена, внушенията за натиск са неверни
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.