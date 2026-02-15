Снежана Стойчева заяви, че на българския имотен пазар няма балон, въпреки многократните спекулации през последните години. Според нея цените няма да тръгнат надолу, а при определени имоти е възможно дори леко увеличение."Със сигурност балон няма, няма какво да се спука, а цените може да останат на същото ниво. По-скоро някои имоти ще повишат стойността си, особено архитектурно ценните или новото и качествено строителство“, коментира Стойчева пред News.bg.Тя уточни, че процесът на стабилизация на пазара не е свързан с текущите събития, а е започнал още през миналата година заради очакването на България да влезе в еврозоната. "Къде от страх за бъдещето на цените, къде заради натрупани спестявания, хората искаха да ги вложат в имоти. Сега пазарът е по-спокоен – не се купува толкова активно“, добави тя.Според Стойчева, ако някой реши да купува жилище сега, разликата спрямо миналата година няма да е съществена. Единствено новото строителство може да бъде малко по-скъпо."Ако има промяна в цените, тя е леко нагоре“, обобщи тя.Управителят на Imoti.net отрече появилите се в медиите информации за поскъпване от около 500 евро на квадратен метър. По думите ѝ, интересът към пазара е сериозен, но вече няма истерия и бързане при покупките, което се отразява и на броя на сделките."По отношение на цените няма да има спад. В известна степен може да се очаква плавно покачване в края на годината – до около 10%, но едва ли повече“, уточни Стойчева.Тя допълни, че цената на имотите се определя главно от новото строителство, чиито стойности продължават да растат. "Поскъпването през последните години се дължи на обективни фактори – лихвените проценти, повишаването на заплатите и очакванията на хората, че цените ще вървят само нагоре“, посочи тя.Според Стойчева, засилен е интересът и към къщите извън големите градове. Цените им също са нараснали, като сега на стойността на двустаен апартамент в София може да се купи къща на 50–60 км от столицата, но не и в близките околности на града.