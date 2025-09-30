Новини
Имотни измами с договори "на зелено": Прокуратурата разследва строителни фирми за продажба на апартаменти
Автор: Лора Димитрова 11:40
©
Поводът, по който сме се събрали, са множеството публикации, относно сключване на предварителни договори на "на зелено" с обещание за закупуване на апартамент след изграждането му и в последствие разваляне на тези договори по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени щети. Това заяви говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".

"Във връзка с това в СРП са постъпили няколко сигнала по темата и след проверка от наблюдаващия прокурор, достигаме до извода от сериозно безпокойство от наша страна относно тези практики, които подриват стопанската сигурност и гаранциите на гражданите, че когато закупят апартамент, той ще им бъде престиран съгласно договора. След анализ на материалите наблюдаващият прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление и СРП образува досъдебно производство, за това че през периода 2021 – 2024 г. с цел с цел имотна облага е възбудено заблуждение в множество лица, като в резултат е причинена имуществена вреда в особено големи размери, като случаят е особено тежък. В рамките на разследването е оказано и вече са възложени съответните действия. Изискани са документи и са възложени проверки на множество институции", каза още той.

На НАП е възложено провеждането и извършването на ревизия на 5 дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица. На КЗП е възложено да бъде извършена проверка относно наличието на неравноправни клаузи при сключването на договора. На ДНСК е възложено проверка на строителните книжа и установяване на етапа, който е завършен обекта по документи, както и евентуални нарушения. На ДАНС е възложено проверка на всички транзакции, доколкото се касае за множество суми в големи размери и блокиране на транзации. Разследването е възможено на СДВР.

Началникът на сектор "Индустрия и строителство“ от отдел "Икономическа полиция“ към СДВР Делян Динев коментира, че досъдебното производство е на доста ранен етап. "Най-вече работим по незабавното установяване на пострадали лица, провеждане на процесуално следствени действия, разпити, в хода на които следва да изясним профила на дружества, които са посочени в сигнала, свързаните лица с тях, да установим още пострадали. Ще обърнем внимание на механизма на извършване на престъплението, на финансови потоци и установяване на предварителни такива, ще бъдат предприети мерки.

Добрият синхрон, който имаме с прокуратурата, помага за навременна реакция", каза той.






Статистика: