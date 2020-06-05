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Çà ùàñòèå íà Ìàíîëîâà ôèçè÷åñêè ïîðàæåíèÿ ïî ãëàâàòà é íå áÿõà çàáåëÿçàíè îò áäèòåëíèòå ðåïîðòåðè. Êþñòåíäèëñêàòà ïîëèòè÷êà ñå èçìúêíà îò íåëîâêàòà ñèòóàöèÿ ñ óñìèâêà è ïðîìúëâè ñêîíôóçåíà "îöåëÿõ".
Ñúâåòâàìå êàòî áóðãàçëèè Ìàíîëîâà è íåéíèÿ åêèï, ïðè ñëåäâàù îïèò çà ñêðèòà âèçóàëíà ðåêëàìà, äà íå ñè èãðàÿò ñ êúñìåòà é, à äà ñå ñúîáðàçÿò ñ âÿòúðà, îñîáåíî àêî ñå íàìèðàò äî ìîðåòî.
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