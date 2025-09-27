Инцидент с бързия влак Варна - София, пътничка пострада

© Днес, при движение на бърз влак № 2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво. Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, както и са счупени пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение.



Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.



Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са пренастанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.