Инцидент с много неизвестни: Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
Това се случва вчера на 28.01.2026 г. по обяд
"Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината? Това е колата, с която се придвижвам в София. Паркирана е на паркинга на парламента, а това се случи вчера по обяд. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пише още Костадинов.
