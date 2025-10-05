Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Автор: Лора Димитрова 16:00Коментари (0)0
© Булфото
виж галерията
Частта, в която е станал инцидента, е била забранена за публика. Най-вероятно пострадалите са навлезли през гората. Това заяви Слави Славов, който е спортен директор на състезанието Планинско изкачване "Аладжа манастир“ – Варна 2025, предаде репортер на "Фокус".

По думите му трасето е дълго 3 350 метра и се охранява от 60 човека. В 10:20 ч. се е провело загряване, като зад състезателните автомобили се е движел отговорникът по сигурността Красимир Кръстев. "На мястото на инцидента, в 10:20 ч. нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и надпис "Забранено на публика“, каза още той.

И добави, че автомобил №14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 мин. "В 11:08 ч. получихме сигнал за кола, която е катастрофирала и има пострадала публика. Аз веднага разпоредих червен флаг /спиране на трасето за движение/, след което разпоредих линейката от Т-образното кръстовище да тръгне", обясни Славов.

В 11:12 ч. организаторите са позвънили на телефон 112. "Започнахме да изваждаме хората, които са в долната част на пътя, имаше 3ма по-тежко пострадали, другите по-леко пострадали бяха обработени от медицинските екипи и бяха в контактно състояние след инцидента.

Три линейки са били повикани. Две от тях са пристигнали в 11:25 ч., третата - в 11:27 ч.

"Към момента на инцидента всички пострадали са били контактни и са разговаряли. Те са застанали зад мантинелата, на около 10-15 м. има пост с маршал и след края на мантинелата /около 35 м разстояние/ има полицай и маршал, които охраняват тази зона. Навярно пострадалите са навлезли през гората, през дерето", заяви той.

Славов коментира, че пилотът е в добро състояние. Той се бил изплашил много след инцидента и по думите му колата не е спряла навреме.


Още по темата: общо новини по темата: 7
05.10.2025 След ужаса във Варна: Сред пострадалите е и младо момиче с ампутация на
крак
05.10.2025 След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
05.10.2025 След инцидента във Варна: Спортният министър разпореди проверка на Автомобилната федерация на България
05.10.2025 Ужасяващ клип от сблъсъка на автомобила с публиката на състезание във
Варна
05.10.2025 Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за инцидента на автомобилно състезание
05.10.2025 Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина
човек
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
12:29 / 03.10.2025
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
09:51 / 03.10.2025
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
09:01 / 03.10.2025
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
10:02 / 03.10.2025
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
12:36 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
21:28 / 03.10.2025
Актуални теми
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Футбол - други
Природни стихии
Строежът на АМ "Хемус"
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: