Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Информационно обслужване няма никакво отношение към осигуряването на различните възможности за гласуване на българските граждани, което е задължение на Народното събрание. Категорично заявяваме, че не са предприемани никакви действия по закупуване на машини за гласуване, сканиращи устройства или каквато и да било друга техника, свързана с изборния процес. Такава позиция разпространиха до медиите от "Информационно обслужване" във връзка с вчерашното изказване на председателя на ПП "Възраждане“ Костадин Костадинов, касаещи ролята им в изборния процес. 

Припомняме, че че вчера Костадинов посочи в кулоарите на парламента, че Ивайло Филипов (бел.ред. изп. директор на "Информационно обслужване“) ще решава с едно натискане на копчето изборния резултат, тъй като сега и софтуерът, и машините ще отидат в "Информационно обслужване“.

Предложението на "Възраждане“ е да има машини, които да бъдат контролирани от комисията, като тя да проверява и преброява отрязъците и да ги сравнява с данните от протокола на машината за гласуване. Според Костадинов така машината и хората в комисията ще се контролират един друг и това е най-сигурният начин за чистота на изборния процес.

"В заключение припомняме, че от 2003 г. досега Информационно обслужване е участвало в компютърната обработка на всички 99 парламентарни, местни, президентски избори и национални референдуми, и до този момент няма нито една забележка или възражение по работата на компанията", се посочва още в позицията.