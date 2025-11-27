Информация за клиентите на голяма наша банка относно промените в работата на банкоматите
©
Промени има и при депозитните банкомати. Те ще приемат вноски в лева до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г. След това функцията временно ще бъде спряна, а в първите дни на януари 2026 г. отново ще бъде активна, но вече само за евробанкноти. До края на юни 2026 г. клиентите ще могат да внасят левови суми на каса във всички клонове с касова дейност без допълнителна такса.
Важно е при депозиране да подготвите добре банкнотите и да се уверите, че не поставяте в устройството никакви чужди предмети, които могат да възпрепятстват работата му.
Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от преиздаване. ПИН кодът, номерът на картата, балансът и всички начини за използване на АТМ и ПОС терминали се запазват. От началото на 2026 г. максималната сума за еднократен депозит ще бъде до 9990 евро, като броят на банкнотите зависи от конкретния модел на банкомата. За внасяне на средства, равни или над 750 евро, ще се изисква декларация за произход на средствата. Менюто за плащане на сметки на АТМ ще бъде премахнато, но остава възможността за плащане чрез B-pay.
Банката препоръчва клиентите да следят допълнителната информация и актуализации в специалната секция "Важно за еврото“ на официалния й сайт, където редовно се публикуват новини и уточнения около процеса на преминаване към единната европейска валута.
Още по темата
/
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
25.11
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
21.11
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
Още от категорията
/
Напредък за българската медицина: За първи път в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" имплантираха баклофенова помпа на жена с множествена склероза
26.11
Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
26.11
Експерт: За единица време по АМ "Тракия" минават по-малко автомобили, отколкото на Околовръстното
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазван...
23:37 / 26.11.2025
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:12 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:39 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:37 / 26.11.2025
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на власт...
22:09 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
22:10 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.