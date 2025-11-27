С наближаването на 1 януари 2026 г. и въвеждането на еврото в България, УниКредит Булбанк подготвя серия от промени в начина, по който работят банкоматите. До края на 2025 г. от всички АТМ устройства на банката ще можете да теглите както досега — в левове. В първите часове на новата година обаче банкоматите ще започнат да изплащат само евробанкноти, тъй като това ще бъде новата официална валута.Промени има и при депозитните банкомати. Те ще приемат вноски в лева до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г. След това функцията временно ще бъде спряна, а в първите дни на януари 2026 г. отново ще бъде активна, но вече само за евробанкноти. До края на юни 2026 г. клиентите ще могат да внасят левови суми на каса във всички клонове с касова дейност без допълнителна такса.Важно е при депозиране да подготвите добре банкнотите и да се уверите, че не поставяте в устройството никакви чужди предмети, които могат да възпрепятстват работата му.Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от преиздаване. ПИН кодът, номерът на картата, балансът и всички начини за използване на АТМ и ПОС терминали се запазват. От началото на 2026 г. максималната сума за еднократен депозит ще бъде до 9990 евро, като броят на банкнотите зависи от конкретния модел на банкомата. За внасяне на средства, равни или над 750 евро, ще се изисква декларация за произход на средствата. Менюто за плащане на сметки на АТМ ще бъде премахнато, но остава възможността за плащане чрез B-pay.Банката препоръчва клиентите да следят допълнителната информация и актуализации в специалната секция "Важно за еврото“ на официалния й сайт, където редовно се публикуват новини и уточнения около процеса на преминаване към единната европейска валута.