Инициативата "Дай глас" търси нов път към по-висока избирателна активност
©
По думите на Мирослав Цеков кампанията има за цел да възстанови разбирането за гласуването като осъзнат и отговорен избор. "Стремим се генерално да върнем смисъла на гласуването като осъзнат избор. От избори на избори избирателната активност спада, а това е тревожна тенденция“, подчерта той.
Според него част от проблема е и начинът, по който политиците комуникират. "Само в последните дни, след назначаването на служебния кабинет, виждаме как веднага започва агресивна реторика. Този тип говорене по-скоро отблъсква хората от политическия процес“, посочи пред NOVA Цеков.
Мария Пеловска обясни, че "Дай глас“ цели устойчивост и по-голяма разпознаваемост сред младите хора, както и откриване на работещи механизми за тяхното ангажиране към демократичните процеси. "Става въпрос както за осъзнатост, така и за личен избор. Търсим начин младите да видят своята роля в демокрацията“, заяви тя.
Кампанията включва информационна онлайн инициатива, както и серия от събития в големи български градове. Основен акцент ще бъде поставен върху медийната и дигиталната грамотност.
"Важно е да разграничаваме медийния дискурс от политическия и да разбираме какви послания достигат до нас. Именно чрез това знание можем да ангажираме младите хора по по-смислен начин“, допълни Пеловска.
Още по темата
/
Данил Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми
22:27
Драгомир Драганов свиква консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия - Русе
16:42
"Новото правителство в България потвърди прозападната ориентация на малката балканска страна": Западните медии за кабинета "Гюров"
16:31
Нейнски: Основен приоритет ще е подготовката и организацията на вота в чужбина, особено извън ЕС
15:09
Манол Генов предаде поста на Юлиян Попов и му пожела "да отключва с мъдрост и да заключва с увереност"
15:09
Още от категорията
/
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
22:56
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
20:05
Ръст на онлайн измамите, съвет: Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като "твърде добри, за да са истина"
16:58
Младият д-р Трифон Попов, носител на "Златен Хипократ": Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене
15:56
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
13:20
Проф. Пламен Павлов: Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история
12:15
Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
08:53
Евростат: 56% от младите хора в ЕС работят на места, съответстващи на тяхната област на образование
18.02
Очаква ни студена сутрин
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.