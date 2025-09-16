ЗАРЕЖДАНЕ...
Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден
"Ставам в 05:00 часа, оправям се и от гаража тръгвам в 06:10“, казва Страхил пред bTV.
Той е вече бивш шофьор на тир и вече трета година вози ученици от софийския регион.
"Абе, добра е дисциплината, горе-долу, всичко е точно, нямам проблеми с учениците“, добави още той.
През месец и половина Страхил преминава през проверки като тази, на която свидетели ставаме ние. Служителите на Автомобилна администрация проверяват, както техническата изправност на автобуса, така и документите на шофьора.
"Трябва да има минимум две години професионален опит и да не е по-млад от 25-годишна възраст“, каза Владимир Колев, главен директор на главна дирекция "Автомобилна инспекция“.
Проверките преминават на два етапа - първо в предприятията и след това в движение, като тази на Страхил.
Направени са общо 36 предписания и в края на месеца ние ще проверим там, където имаме неизпълнение... ще бъдат съставени актове за административни нарушения“, обясни Колев.
Проверки като тази се случват за близо 1000 автобуса в България и продължават до края на месеца. Общо 1700 са училищните автобуси у нас, като още 700 от тях трябва да бъдат инспектирани.
А Страхил премина своята проверка успешно.
