Инструктор, след трагичния инцидент в Несебър, при който загина дете: След инцидента все едно падна някаква бомба

© БНТ Намалява интересът към екстремните водни атракции. Десет дни след трагичния инцидент, при който загина 8-годишно дете по време на полет с парасейлинг, проверка на БНТ установи, че фирмата, предлагаща услугата на Южния плаж в Несебър, се е изнесла вчера. Мястото е заето от чадъри и шезлонги.



Спасители съобщават, че водните атракции са били затворени след инцидента. Повечето фирми за екстремен полет с парашут по Южното Черноморие отказаха коментар пред камерата за мерките за безопасност, а нов законопроект въвежда ясни правила и строг контрол върху този вид дейност.



По информация на "Морска администрация", 14 лодки по Южното Черноморие предлагат парасейлинг, като екипажът трябва да включва капитан и инструктор, преминал задължително специален курс. След трагедията с 8-годишното дете в Несебър интересът към парасейлинга спада заради опасенията на туристите.



"Страхувам се, защото чувствам една несигурност навсякъде вече. И това, че няма институция, която да прави контрол върху тези атракциони. Човешкият живот чак толкова не ги трогва ли не знам. Имат ли деца тези хора, нямат ли", каза Галина, турист.



"Всичко е най-вероятно до износване на въжетата. Иначе няма нищо страшно", допълни Христо Клименов, който също почива по нашето Черноморие.



"Според мен не са обезопасени толкова нещата. Не бих се качил изобщо. За мен това е страшно", заяви Владимир.



"След инцидента някаква бомба падна все едно. Хората ги е страх. Не знам защо. При нас е много спокойно, безопасно, всичко е ново и е направено с цел безопасност, за да няма такива проблеми", каза Даниел Енчев, инструктор по джет.



Всеки клиент на атракциона подписва декларация, като за децата се подписват родителите, преди полет се преминава инструктаж. Коланите и карабините се сменят при най-малка амортизация.



"Всеки ден се проверяват преди започване на работния ден. Капитанът и неговият инструктор си проверяват лодката дали е технически здрава, коланите как са, карабините как са. "Морска администрация" ни проверява", коментира Даниел Енчев.



От "Морска администрация" в Бургас увериха, че имат достатъчно служители за контрол на парасейлинг атракциите, ако изготвеният законопроект бъде приет. За да се спазват новите правила за проверки на съоръженията обаче проверяващите вероятно ще се наложи да преминат допълнително обучение.