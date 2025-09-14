Интензивен трафик на "Капитан Андреево"

© Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" с Турция, на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР.



На границата с Румъния фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно не работи поради ниското ниво на река Дунав. Водачите да използват алтернативни гранични преходи.



Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.



На всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове с Румъния трафикът е нормален.



Границата с Гърция:



Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември 2025 г поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.



На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.



Нормален е трафикът и на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.