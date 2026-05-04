Утре, 5 май, ден преди Гергьовден се прогнозира засилен трафик по основните изходи на София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура", предава ФОКУС.

Очаква се около 75 хил. превозни средства да излязат от столицата като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основният поток ще бъде към АМ "Тракия“ - около 33 хил. превозни средства, по АМ "Хемус“ - около 17 хил., по АМ "Струма“ - около 19 хил. автомобила, а останалите по други отсечки от пътната мрежа.

На 6 май се очаква засилено движение към София и около 120 хил. превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни около 1 май, ще пътуват към столицата. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч.

На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки вече може да се проследява трафикът и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ "Тракия“, по АМ "Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. "Симитли“ (376-ти км) до п. в. "Кресна“ на АМ "Струма“ (402-ри км).

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

На 5 май между 15 ч. и 20 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения. На 6 май от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ "Тракия“, АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ "Тракия“ забраната не се отнася за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. "Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. "Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 5 май преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 6 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

В следващите дни остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ "Струма“ между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, ще преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. "Благоевград юг“. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103-и км на АМ "Струма“ поради преовлажняването на откоса. Веднага след свличането на земната маса експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед. До изпълнение на необходимите дейности и осигуряване безопасността на движение остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ "Струма“ между 97-и и 104-и км.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ "Струма“ е без ограничения.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.